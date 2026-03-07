Свикана осмата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСМАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Осмата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 13.03.2026 година (петок) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Братство – единство“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Кoчо Рацин“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ООМУ„Методи Патче“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2025 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот финансиски извештај и завршна сметка на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2025 година.

Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ Охрид за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП„Водовод“ – Охрид за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето и завршната сметка на ЈП „Градски Пазар“ Охрид за периодот од 01.01 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2025 година за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на добивката остварена во работењето на ЈП Водовод Охрид за период 01.01. – 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменет Годишен план за вработување за 2026 година на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година за периодот од 01.01. до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2025 година за периодот од 01.01. до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2025 година за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година (Н1) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2025-2027 година (НА) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година (Н2) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2025-2027 година (НБ) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година (В1) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2025-2027 година (ВА) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за здравствена и социјална заштита за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работа на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2025 година за периодот од 01.01. до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2025 година за периодот од 01.01. до 12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година за период од 01.01. до 31.12.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2025 година – Подпрограма ЈМА – реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈE изградба на простор за паркирање за 2025 година – Подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2025 година – Подпрограма ЈИА – реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици Малесија, Александар Гушо, Трајче Дојчиноски, Први мај, Вангел Николоски, Дебарца и Момчило Јорданоски“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГЦ – реализација на „Основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SCADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (прв повик).

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (втор повик).

Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај и завршната сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2025 година.