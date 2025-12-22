22/12/2025
Охрид

Свикана петтата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

Петтата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 26.12.2025 година (петок) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предложен е следниот:

           

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

           

    1. Предлог-одлука за усвојување на план и програма за работа на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за 2026 година.
    2. Предлог-одлука за усвојување на програмата за работата на ЈП„Водовод“ – Охрид за 2026 година.
    3. Предлог-одлука за усвојување на планот и програмата за работа на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид за 2026 година.
    4. Предлог-одлука за усвојување на програмата за работа на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за 2026 година.
    5. Предлог-одлука за усвојување на програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ – Охрид за 2026 година.
    6. Предлог-одлука за усвојување на планот и програмата за работа и развој на ЈП„Градски Пазар“ – Охрид за 2026 година.
    7. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Градски пазар“ – Охрид со статус на административни службеници за 2026 година.
    8. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници за 2026 година.
    9. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.
    10. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметка на бруто плата на вработените во ЈП„Водовод“ – Охрид кои имаат статус на административни службеници за 2026 година.
    11. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.
    12. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.
    13. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП„Водовод“ – Охрид.
    14. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Водовод“ – Охрид.
    15. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.
    16. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.
    17. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП Градски пазар – Охрид.
    18. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП Градски пазар – Охрид.
    19. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.
    20. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.
    21. Предлог-одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на  ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.
    22. Предлог-одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.
    23. Предлог-одлука за утврдување висина на надоместокот за членови во Управните одбори и Надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење на Јавните претпријатија основани од општина Охрид.
    24. Предлог-одлука за усвојување на годишниот план за работа на Одделението за инспекциски надзор на општина Охрид за 2026 година.
    25. Предлог-програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2026 година.
    26. Предлог-програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година.
    27. Предлог-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2026 година.
    28. Предлог-развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2026-2028 година.
    29. Предлог-програма за заштита на животната средина и природата за 2026 година.
    30. Предлог-годишна програма за спорт и рекреација за 2026 година.
    31. Предлог-програма за млади и невладини организации за 2026 година.
    32. Предлог-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година.
    33. Предлог-програма за одбележување празници и манифестации во 2026 година.
    34. Предлог-програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен – обележја за период од пет години (јануари 2026 – јануари 2031). 
    35. Предлог-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година.
    36. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2026-2028 година.
    37. Предлог-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година.
    38. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2026-2028 година.
    39. Предлог-годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2026 година.
    40. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2026-2028 година.
    41. Предлог-годишна програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2026 година.
    42. Предлог-програма за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2026 година.
    43. Предлог-програма за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2026 година.
    44. Предлог-годишна програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2026 година.
    45. Предлог-програма за еднакви можности на општина Охрид за 2026 година.
    46. Предлог-програма за работа на Советот на општина Охрид за 2026 година.
    47. Предлог-годишна програма за уредување на градежно земјиште во 2026 година.
    48. Предлог-развојна програма за уредување на  градежно земјиште за 2026-2028 година.
    49. Предлог-програма ЈН урбана опрема – изградба и одржување за 2026 година.
    50. Предлог-програма за јавно осветлување за 2026 година.
    51. Предлог-програма за одржување на  јавна чистота за 2026 година.
    52. Предлог-програма ЈБ одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2026 година.
    53. Предлог-програма други комунални услуги за 2026 година.
    54. Предлог-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2026 година.
    55. Предлог-програма за енергетска ефикасност за 2026 година.
    56. Предлог-програма ЈD изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2026 година и Подпрограми JDA, JDB, JDH, JDI, JDJ, JDK, JDL, JDM, JDN, JDO, JDP, JDR и JDQ.
    57. Предлог-програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2026 година, Подпрограма ЈЕА реализација на основен  проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“.
    58. Предлог-развојна  програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2025-2027  година, Подпрограма ЈЕА реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид “.
    59. Предлог-програма ЈФ за изградба на сообраќајна сигнализација за 2026  година.
    60. Предлог-програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2026 година.
    61. Предлог-програма ЈG изградба на системи за водоснабдување за 2026 година и Подпрограми JGA, JGB и JGC.
    62. Предлог-оперативна програма за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето  на општина Охрид за период декември 2025 – декември 2026 година.
    63. Предлог-програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2026 година, Подпрограма ЈИА реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици „Малесија“, „Александар Гушо“, „Трајче Дојчиноски“, „Први мај“, „Вангел Николоски“, „Дебарца“ и „Момчило Јорданоски“.
    64. Предлог-програма ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2026 година, Подпрограма ЈМА реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од „КЕЈ Македонија“.
    65. Предлог-развојна програма ЈДМ 2025 – 2027 година, Подпрограма – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за дел од улица „Кленоец“ и дел од улица „Петрино “.
    66. Предлог-одлука за усвојување на буџетот на општина Охрид за 2026 година.
    67. Предлог-одлука за извршување на буџетот на општина Охрид за 2026 година.
    68. Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2026 година.
    69. Предлог-програма во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2026 година.
    70. Предлог-одлука за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2026 година во општина Охрид.
    71. Предлог-одлука за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документации и донесување нови урбанистички планови и  урбанистички проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.
    72. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025 – 2027.
    73. Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЗ 2, УБ 2.4 – опфат 1, Општина Охрид 2023-2028.
    74. Предлог-одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
    75. Предлог-одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти.
    76. Предлог-одлука за одржување на јавната чистота и паркови  и зеленило на територијата на град Охрид.
    77. Предлог-одлука за утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Охрид, Битола и Ресен.
    78. Предлог-одлука за дополнување на одлуката за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид.
    79. Предлог-одлука за верификација на мандатите по одлуката за избор на членови на локалниот младински совет на општина Охрид.
    80. Предлог-одлука за формирање и продолжување со работа на Комисија за заштита на правата на пациентите.
    81. Предлог-одлука за примање на донација од Друштво за трговија и услуги ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино, Илинден.
    82. Предлог-одлука за примање на донација од Друштво за трговија и услуги КАМ ДОО Илинден.

ОПШТИНА ОХРИД
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Број 08-17532/1
19.12.2025 год.
О х р и д

