Свикана првата конститутивна седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 37 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 4 од Деловникот за работа на Советот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.16/2014), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПРВАТА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Првата конститутивна седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 03.11.2025 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата е предложен следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Избор на Комисија за верификација, избори и именувања. Верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Охрид. Избор на Претседател на Советот на општина Охрид.

ОПШТИНА ОХРИД

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Број 08-14739/1

31.10.2025 год.

О х р и д