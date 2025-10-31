31/10/2025
Охрид

Свикана првата конститутивна седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 37 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 4 од Деловникот за работа на Советот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.16/2014), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПРВАТА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

Првата конститутивна седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 03.11.2025 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата е предложен следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Избор на Комисија за верификација, избори и именувања.
  2. Верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Охрид.
  3. Избор на Претседател на Советот на општина Охрид.

ОПШТИНА ОХРИД
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Број 08-14739/1
31.10.2025 год.
О х р и д

