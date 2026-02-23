Свикана седмата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДМАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Седмата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 27.02.2026 година (петок) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на Записникот од 5-та седница и Записникот од 6-та седница

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници и техничкиот персонал вработени во ЈОУДГ „Јасна Ристеска” – Охрид за 2026 година. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за 2026 година. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за зголемување на износот на надоместокот на трошоците за престој на деца што паѓа на товар на родителите. Предлог-одлука за отстапување на користење недвижен имот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за извршениот годишен попис на средствата и обврските изготвен од Централната пописна комисија со состојба на ден 31.12.2025 година. Предлог-одлука за отпис на побарувања и обврски на Општина Охрид. Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства сопственост на Општина Охрид. Предлог-одлука за усвојување на детална Физибилити студијата со финансиска анализа за поставување на фотоволтаични централи во општина Охрид по пат на јавно приватно партнерство. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за поставување на фотоволтаични централи на општински објекти на подрачјето на општина Охрид. Предлог-одлука за започнување постапка за присоединување на ЈП„Градски пазар“ – Охрид кон ЈП„Градски гробишта“ – Охрид. Предлог-одлука за започнување постапка за ликвидација на ЈП„Погребни услуги“ – Охрид. Предлог-одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штети од голомразица во општина Охрид на ден 06.04.2025 година. Предлог-програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2026 година. Предлог-развојна Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2026-2028 година-Подпрограма ЈГЦ реализација на „Основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SKADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи“. Предлог-програма за измена и дополнување на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид 2026-2028. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен – обележја за период од пет години (јануари 2026 – јануари 2031). Предлог-одлука за подигање спомен – обележје – спомен парк, посветен на Шестата македонска бригада и Генералот на НОВ и ПОМ, народен херој Михајло Митев Апостолски.

ОПШТИНА ОХРИД

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Број 08-2217/1

20.02.2026 год.

О х р и д