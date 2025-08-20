Свикана шеесет и првата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Шеесет и првата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 26.08.2025 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата е предложен следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на Записникот од 60-та седница

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Св Наум Охридски“ с.Пештани – Охрид.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ Охрид.

Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2025/2026 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.

Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – единство“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2024/2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Братство-единство“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2025/2026 година.

Предлог-oдлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2025/2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за згрижување и воспитно образовната работа на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2025/2026 годинa.

Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид.

Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за работа на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот број во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“- Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. – 30.06.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2025-2027 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2025-2027 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2025-2027 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општинскиот совет за превенција на малолетничко престапништво на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година за период од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДА реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект на пристапните патеки кои се во рамките на Градските гробишта во град Oхрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – Подпрограма ЈДБ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект – локален пат до крстосица за село Рамне до црква Св. атанасиј општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД -изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДД – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект локален пат во село Куратица, општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДФ – реализација на основен проект за реконструкција на инфраструктурен објект за улица во село Подмоље во град Охрид, за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година-Подпрограма ЈДГ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект улица во село Долно Лакочереј во град Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГА реализација на проект за замена на постоечка опрема во пумпена станица „Метропол“ во општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГБ – реализација на основен проект за реконструкција на водоводна линија на ул. Кленоец – ЛТХ Леарница, за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДЦ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за локалниот пат во село Опеница кој води до црквата Св. Кузман и Дамјан – општина Охрид, за периодот од 01.01 до 31.03.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештај за реализација програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – Подпрограма ЈДЕ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за улици во село Пештани за периодот од 01.01 до 31.03.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари – специјално товарно противпожарно возило-комбе, наменето за територијална противпожарна единица на општина Охрид.

Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижен имот по имотен лист број 101433 во КО Охрид 4.

Предлог – програма за измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027.

Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП а1 и ГП 2 во ДУП измени и дополнување за 3-та УЕ – МЗ2 – Воска – дел, МЗ 6 Кошишта – дел Охрид, општина Охрид за 10-та урбана единица – Охрид, општина Охрид.

Предлог-одлука за донесување на техничка исправка за ГП 2.3.24 и ГП 2.3.25 во ДУП за УЗ 2 дел од блок 2.3 опфат 2 – плански период 2015 – 2020 Охрид, општина Охрид.

Предлог-одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотек опфатен со изменување и дополнување на ГУП за УЗ 15 УБ 15.1 и ДУП за УЗ 15 УБ 15.1, општина Oхрид.