Свикана третата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14, 10/19 и 15/20), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРЕТАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Третата седница на Советот на општина Охрид е закажана на ден 13.11.2025 година (четврток) со почеток во 10:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

Предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за млади и невладини организации за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за јавно осветлување за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за одржување јавна чистота за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година. Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година. Предлог – програма за изменување и дополнување на Развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2025 -2027 година. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈМ за капитални расходи за паркови и зеленило за 2025 година – подпрограма ЈМА реализација на „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија“. Предлог-програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2025 година – подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во Општина Охрид“. Предлог-програма ЈГ за дополнување на програмата за изградба на системи за водоснабдување за 2025 година подпрограма ЈГЦ – реализација на основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SCADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈИ – изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2025 година – подпрограма ФАЕ – реализација на Проектот „реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици „Малесија“, „Александар Гушо“, „Трајче Дојчиноски“, „1-ви Мај“, „Вангел Николоски“, „Дебарца“ и „Момчило Јорданоски“. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДХ – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за постоечки локален пат од Камп Љубаништа до стационажа од км. 0+000,00 до км. 0+999,24“. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДИ – реализација на основен проект „Реконструкција на потег дел од улица „Петрино“ до пресек со улица „Караорман“, село Лескоец-Охрид“. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДЈ – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект кој ги поврзува село Велгошти со село Лескоец“. Предлог-програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДК – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект, реконструкција на дел од улица „Даме Груев“ од кружна крстосница „Јане Сандански“ со улица „Питу Гули“ до пресек со „Булевар Туристичка“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДЛ – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица „7-Ми Ноември“ од кружна крстосница „Охридска банка“ до пресек со улица „Егејска“ – Охрид“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДМ – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за дел од улица „Кленоец“ и дел од улица „Петрино“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДН – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за населба Бараки во град Охрид“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДО – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект – локален пат за село Завој“. Предлог-програма ЈД за дополнување на прогтрамата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДП – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект – улица во село Долно Лакочереј (крак 2)“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма JDQ – реализација на „Основен проект за линиски инфраструктурен објект – локален пат од село Лескоец до село Горно Лакочереј“. Предлог-програма ЈД за дополнување на Програмата за иградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДР – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица „Партизанска“ (населба Охридати) во град Охрид“. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Охрид за 2025 година. Предлог-oдлука за донесување на буџетскиот календар. Предлог-одлука за отпис на основни средства – лаптопи.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Перчо Божиновски

ОПШТИНА ОХРИД

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Број 08-15102/1

07.11.2025 год.

О х р и д