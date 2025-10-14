СВР денес и утре ќе спроведе вежбовна активност за боево гаѓање на стрелиштето Бејбунар

Припадници на редовниот состав од Полициската станица од општа надлежност, од Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, како и од криминалистичката полиција, денеска и утре на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид ќе спроведат вежбовна активност за боево гаѓање со огнено оружје.

За предвидените вежбовни активности претходнмо се известени соодветните служби и стрелиштето, Ловечкото друштво – Охрид, ЈЗУ „Здравствен дом” Охрид и урбаната заедница „Билјанини извори”.

Пред почетокот на боевото гаѓање, полициски екипи извршија теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето „Бејбунар” со цел оневозможување влез на граѓани во безбедносните зони, а медицинското обезбедување ќе го вршат стручните медицински екипи од ЈЗУ „Здравствен дом”.

СВР апелира до граѓаните кои се движат кон стрелиштето „Бејбунар“, да ги почитуваат ознаките и натписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници.