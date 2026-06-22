Температурата на водата во Охридското Езеро е 23°C

Според официјалните податоци од мерењата на УХМР, температурата на водата во Охридското Езеро во моментов изнесува 23°C. Со ова, езерото останува над повеќегодишниот просек за месец јуни, кој изнесува 19.6°C.

Уште на почетокот од јуни, температурата на водата во езерото изнесуваше 21°C, по што постепено се искачи на 22°C, а претходните денови беше измерена вредност и од 23.5°C, по што уследи благ пад на моменталните 23°C.

WebOhrid / 22.06.2026 / УХМР