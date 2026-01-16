Тешка кражба во продажен објект во Струга, сторителот лишен од слобода

На 15.01.2026 во 13:55 часот на улицата „Ѓорѓи Ѓоргон“ во Струга, полициски службеници од ОВР Струга го лишија од слобода е Х.Ќ.(29) од Струга, поради сомнение дека извршил тешка кражба во продажен објект во Струга.

При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, беа пронајдени и одземени повеќе разновидни производи кои се вратени на сопственикот и по целосно документирање на настанот против сторителот, ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.