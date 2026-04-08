Тешко повреден 17-годишен велосипедист по удар во запрено возило

На 07.04.2026 во 15:15 часот во СВР Охрид е пријавно дека на бул. „Туристичка“ во Охрид, 17-годишен малолетник од Франција, управувајќи велосипед, удрил во запрено патничко возило „сузуки“ со охридски регистарски ознаки, претходно управувано од И.Д.(41) од Охрид.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, констатирани во Специјалната болница „Свети Еразмо“ Охрид.

По наредба јавен обвинител, извршен е увид од увидна екипа на СВР Охрид.