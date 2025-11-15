ТППЕ Охрид и ДПД Ентузијаст реализираа заедничка вежба во Стар Град

ТППЕ Охрид – Пожарна и ДПД Ентузијаст/Volunteer fire association Enthusiast Ohrid денес во стариот дел на градот реализираа заедничка вежба во присуство на нивните соработници од покраината Тирол (Австрија), г-дин Петер Логар и г-дин Јоханес Пап.

Вежба од ваков тип е изведена за прв пат во Стар Град, кадешто пристапот е ограничен поради тесните и непристапни улици и истата е извршена со едно мало навално возило од професионалната противпожарна единица и едно специјализирано возило на ДПД Ентузијаст – Охрид, опремено со специјални пумпи со висок притисок, со кои се изврши извлекување на вода од езерото, поставување на линија, надополнување на пп возилото и директно гаснење на опожарениот објект.

Вежбата се изведе успешно од сите инволвирани со запазување на сите техничко-тактички мерки и протоколи за справување во вакви ситуации.