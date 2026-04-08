08/04/2026
Охрид

Традиционален Велигденски базар во Охрид

По повод големиот христијански празник, Воскресение Господово – Велигден, утре (Велики четврток) со почеток во 11:00 часот, на плоштад „Вангел Наумоски“ (Мини маркет) ќе се одржи традиционалниот Велигденски базар којшто има хуманитарен карактер.

Настанот е во организација на Општина Охрид и  ЈП „Градски пазар”, а има за цел да го збогати празничниот дух во градот, да ја поттикне креативноста кај најмладите и да ја афирмира хуманоста, солидарноста и заедништвото.

На базарот ќе бидат поставени изложбени штандови на основните и средните училишта, ЈОУДГ „Јасна Ристеска”, Младинскиот центар Охрид, ОО на Црвен крст – Охрид, занаетчии, ракотворци, како и производители на традиционална храна и пијалоци. Пред посетителите  ќе бидат презентирани велигденски изработки, креативни  ракотворби, ученички творби и хуманитарни активности.

Предвидена е и богата културно-уметничка програма со настапи на  децата згрижени во   детската  градинка , основните училишта, како и фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Охрид.

Дел од  собраните средствата од продажбата ќе бидат наменети за хуманитарни цели, како симбол на солидарност, љубов и грижа за заедницата.

Се асфалтира дел од тротоарот на булевар „Туристичка“

ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ со свеченост ќе го одбележи патрониот празник

Кривична пријава за две лица кои извршиле кражби во повеќе маркети во Охрид