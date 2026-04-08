Традиционален Велигденски фудбалски натпревар помеѓу екипите „Стари“ и „Млади“ во Велгошти

По повод празникот Воскресение Христово – Велигден, МК на ВМРО-ДПМНЕ Велгошти и оваа година го организира традиционалниот Велигденски фудбалски натпревар помеѓу екипите „Стари“ и „Млади“.

Натпреварот претставува симбол на заедништво, дружење и почитување на долгогодишната традиција која ги обединува сите генерации во Велгошти.

Истиот ќе се одржи во понеделник, на 13.04.2026 година (втор ден Велигден), со почеток во 11:00 часот, на фудбалското игралиште „Тодор Александров“ во с.Велгошти.

Ги повикуваме сите љубители на спортот, како и сите „млади“ и „стари“, да се приклучат и да бидат дел од оваа убава празнична традиција.

Ве очекуваме заедно да создадеме уште една незаборавна велигденска атмосфера исполнета со спортски дух и позитивна енергија!