Трендот на полнење гориво од албански државјани во Македонија продолжува

Трендот на полнење гориво од страна на албанските државјани во Македонија продолжува. Разликата во цените е главната причина – кај нас дизелот чини околу 91.5 денари за литар (1.50 €), додека во Албанија цената е 206 леки околу 124 денари (2 €). Тоа значи заштеда од над 1.800 денари на просечен резервоар од 55 литри, а кај поголемите модели, како оние стари Мерцедеси што најчесто ги гледаме на бензиските, со резервоар од околу 65 литри заштедата оди и до 2.100 денари.

Случајот што го затекна објективот на WebOhrid е уште поилустративен – слика каква што често се забележува на бензиските. Возач поткренал Мерцедес караван на скалило со задното тркало, накосувајќи го автомобилот за резервоарот да собере уште литар-два повеќе. Сцена која ја отсликува економската реалност: секој литар е важен.