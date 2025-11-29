Тричасовен прекин на струја во недела наутро – од центарот на Охрид до Лагадин
Според информациите од Електродистрибуција, во недела, 30 ноември 2025 година, во Охрид ќе има планиран прекин на снабдувањето со електрична енергија.
Прекинот ќе трае од 05:00 до 08:00 часот наутро и ќе ги зафати следните локации:
- Дел од централно градско подрачје: (АСНОМ, Партизанска, Кеј Македонија, Македонски Просветители, дел од Туристичка, дел од Даме Груев, Димитар Влахов, Партизанска, Ванчо Питошевски, Галичица, Мирче Ацев, дел од Карпош Војвода, Сирма Војвода, Јане Сандански, Лазо Трповски, Билјанини Извори, Бејбунар);
- Хидробиолошки, Водовод, Студенчишта;
- Делот према градски плажи;
- Дел од населба Лагадин;
- Населби: Св.Стефан, Рача, Рамне, Велестово, Коњско, Долно Коњско;
- ХПП Охрид 1 и ХПП Охрид 3.