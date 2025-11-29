Тричасовен прекин на струја во недела наутро – од центарот на Охрид до Лагадин

Според информациите од Електродистрибуција, во недела, 30 ноември 2025 година, во Охрид ќе има планиран прекин на снабдувањето со електрична енергија.

Прекинот ќе трае од 05:00 до 08:00 часот наутро и ќе ги зафати следните локации: