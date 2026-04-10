Уапсен охриѓанец кој упатувал закани кон семејството

На 09.04.2026 во Охрид, полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид го лишија од слобода И.Р.(44) од Охрид, постапувајќи по претходни пријави дека телефонски и од профили на социјални мрежи вознемирувал и упатувал закани на повеќе членови на неговото семејство.

При извршен претрес со судска наредба во неговиот дом биле пронајдени мобилни телефони, компјутери и други електронски уреди, кое се одземени за понатамошна постапка.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.