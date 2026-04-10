10/04/2026
Охрид

Уапсен охриѓанец кој упатувал закани кон семејството

На 09.04.2026 во Охрид, полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид го лишија од слобода И.Р.(44) од Охрид, постапувајќи по претходни пријави дека телефонски и од профили на социјални мрежи вознемирувал и упатувал закани на повеќе членови на неговото семејство.

При извршен претрес со судска наредба во неговиот дом биле пронајдени мобилни телефони, компјутери и други електронски уреди, кое се одземени за понатамошна постапка.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

Поврзани записи (архива)

Низа работни активности на ЈП „Градски пазар“

Архиерејски литургии за Тодорова сабота и Недела на Православието

ООУ „Ванчо Николески“ изрази благодарност до медицинските лица од Ковид центарот во Охрид