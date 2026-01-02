Уапсен скопјанец кој удрил во паркирани возила во Охрид

На 02.01.2026 во 04:20 часот во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишија од слобода А.Ц.(56) од Скопје.

Претходно, во 03:50 часот на улицата „Партизанска“ во Охрид, тој со патничко возило, кое го управувал, удрил во паркирани возила „ауди“ со скопски регистарски ознаки и „рено“ со косовски национални ознаки.

По преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,88 промили алкохол во крвта.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобзирно управување со моторно возило“.

02.01.2026 / СВР Охрид