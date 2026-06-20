Уникатна тектонска појава – Дувало

Локалитетот „Дувало“ е сулфатара која се наоѓа во југозападниот дел од Македонија, во Охридскиот регион, на оддалеченост од 7 километри северно од Охрид, на десната страна од регионалниот пат Охрид – Битола, во атарот на село Косел, на надморска висина од 765 м. Локалитетот зазема површина од 0,49 хектари во атарот на село Косел. На самиот локалитет се видливи т.н. кратери од кои најголемиот е со пречник од 0,5 м и длабочина од 30 см, и од кои избиваат јаглерод диоксид и сулфур водород.

Локалитетот „Дувало“ не е вулкан ниту поствулканска појава, туку спаѓа во категорија на суви мофети најмногу поради концентрација на гасот CO₂ (98%), H₂S (0,8%) и инертни гасови (1%), со брзина на флукс од 0,2 L/s. Добиената вредност на вкупната емисија на јаглерод диоксид од 67 тони дневно е споредлива со некои активни вулкански области во регионот. Присуството на ваков феномен на испуштање на енормна количина на гас на терен без магматска активност го прави Дувало за исклучителна природна вредност во светски рамки. Исто така, присуството на сулфурводород во мофети кои се јавуваат во немагматски терени е исто така невообичаен, што е уште една причина за негова заштита и зачувување.

Уникатната тектонска појава на локалитетот Дувало Косел, во атарот на с.Косел, општина Охрид, од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање со Решение бр.13-312/4 од 12.06.2024 е прогласена за природна реткост.

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