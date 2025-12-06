Уредување на банкините и проширување на патиштата во Дебрца

Во општина Дебрца денес започна акција за уредување на банкините, кои со години претставуваа сериозна закана за безбедноста во сообраќајот. Работите се изведуваат паралелно со проширување на коловозот, мерка што ќе овозможи подобра прегледност и поголем проток на возила.

Оваа интервенција, прва од ваков вид по повеќе од три децении, се смета за значаен чекор кон создавање побезбедни и поквалитетни патишта во сите населени места. Според надлежните, акцијата е дел од пошироката стратегија за подобрување на инфраструктурата и обезбедување посигурно секојдневие за граѓаните.

„Продолжуваме посветено – по сите населени места, со конкретни дела за подобра инфраструктура и побезбедно секојдневие за сите граѓани,“ – изјави градоначалникот на Дебрца, Златко Сиљаноски, нагласувајќи дека ваквите активности ќе станат редовна практика, а не исклучок.