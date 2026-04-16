16/04/2026
Охрид

Утре и задутре симулациска вежба на македонската полиција на охридскиот аеродром

Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните, дека на 17.04.2026 со почеток од 15.00 часот и 18.04.2026 со почеток од 13:30 часот на меѓународниот аеродром „Свети Апостол Павле“ во Охрид ќе се одржи симулациска вежба чија цел е проверка на подготвеноста, координацијата и ефикасноста на надлежните институции во услови на кризни и вонредни ситуации.

Во рамките на вежбата ќе има зголемен број полициски службеници и возила и ќе се слушаат звуци на користење на огнено оружје.

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ за измена и дополнување на ГУП за УЗ 2 УБ 2.2 и изработка на ДУП за УЗ 2, УБ 2.2 опфат 4

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Македонскиот полициски синдикат и Интернационалната полициска асоцијација Македонија

Албинизам