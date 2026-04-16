Утре и задутре симулациска вежба на македонската полиција на охридскиот аеродром

Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните, дека на 17.04.2026 со почеток од 15.00 часот и 18.04.2026 со почеток од 13:30 часот на меѓународниот аеродром „Свети Апостол Павле“ во Охрид ќе се одржи симулациска вежба чија цел е проверка на подготвеноста, координацијата и ефикасноста на надлежните институции во услови на кризни и вонредни ситуации.

Во рамките на вежбата ќе има зголемен број полициски службеници и возила и ќе се слушаат звуци на користење на огнено оружје.