Важно достигнување за Аеродромот „Св.Апостол Павле“ Охрид

Охридскиот аеродром официјално се стекна со акредитација за управување со јаглеродни емисии на аеродроми од ниво 2 од Меѓународниот совет на аеродроми (ACI) – значаен чекор напред во своето патување кон одржливост.

За ТАВ Македонија, ова значи повеќе од мерење на емисиите на јаглерод.

Станува збор за преземање вистински акции: