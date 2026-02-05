Важно достигнување за Аеродромот „Св.Апостол Павле“ Охрид
Охридскиот аеродром официјално се стекна со акредитација за управување со јаглеродни емисии на аеродроми од ниво 2 од Меѓународниот совет на аеродроми (ACI) – значаен чекор напред во своето патување кон одржливост.
За ТАВ Македонија, ова значи повеќе од мерење на емисиите на јаглерод.
Станува збор за преземање вистински акции:
- Транзиција кон електрична и хибридна аеродромска опрема
- Подобрување на управувањето со енергијата, отпадот и водата
- Инвестирање во инфраструктура за полнење електрични возила
Како што сподели Неџат Курт, генералниот директор на ТАВ Македонија, ова признание потврдува дека одржливоста е вградена во секојдневното работење – не само зборови, туку акции.
Честитки до тимовите во ТАВ Македонија, ТАВ Аеродроми и Групацијата АДП за напорите во обликувањето на поодговорна иднина за воздухопловството.