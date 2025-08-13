13/08/2025
Охрид

Вечерна, утрена богослужба и света Архиерејска литургија по повод празникот Светиот првомаченик и архиѓакон Стефан

По повод празникот Светиот првомаченик и архиѓакон Стефан во манастирот „Св. Стефан“ утре, 14 август 2025 (четврток), ќе се одржи вечерна богослужба со почеток во 19:00 часот.

Во петок, 15 август 2025, со почеток во 07:30 часот ќе се служи утрена богослужба, а во 08:45 часот ќе започне света Архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува надлежниот Митрополит Дебарско–Кичевски г. Георгиј.

Се покануваат сите верници да земат учество во заедничката молитва.

