Вечерва ќе се игра големото финале на турнирот “Ohrid FREED” 2025

НАЈАВА ЗА ГОЛЕМОТО ФИНАЛЕ НА ТУРНИРОТ ВО ФУТСАЛ OHRID FREED 2025

Во спортската сала „Билјанини Извори“ вечерва ќе се одиграат завршните натпревари од турнирот во футсал Ohrid FREED 2025, со кои ќе биде ставена точка на уште едно успешно издание исполнето со извонредни натпревари, фер-плеј и одлична спортска атмосфера.

Публиката и љубителите на футсалот ќе имаат можност да уживаат во два возбудливи меча, кои ветуваат голема борба и емоции до последниот свиреж:

Натпревар за третото место:

Почеток од 21:00 часот

Гостилница кај Мече ЈП Охридски Комуналец

ГОЛЕМО ФИНАЛЕ:

Почеток од 22:00 часот

АСП ПАК ГРАНИТ X

Финалната вечер се одржува во чест на Денот на ослободување на Охрид – 7 ноември, со цел преку спорт, дружење и позитивна енергија да се одбележи овој значаен празник на градот.

Организаторите очекуваат одлична атмосфера и вистински спортски спектакл достоен за големото финале на турнирот Ohrid FREED 2025.

Влезот е слободен!

Да го прославиме празникот заедно , со спорт, страст и фер-плеј дух!

#OhridFREED2025 #Футсал #Охрид #Finale #SportSpirit #FairPlay