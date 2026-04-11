12/04/2026
Охрид

Велигденска честитка од градоначалникот Пецаков

До Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот Дебарско-кичевски, Господин Георгиј и до сите верници,

Ваше Високопреосвештенство,
Во овој серадосен ден, кога Христос Воскресна од мртвите и смртта со смрт ја победи и на оние во гробовите живот им подари, ми претставува особена чест и духовна радост да Ви го упатам најторжествениот поздрав на нашата вера.

Христос Воскресна!

Ваше Високопреосвештенство, Ви посакувам од Семилостивиот Бог крепко здравје, долгодејствие и истрајност во Вашата архипастирска служба, за да продолжите мудро да не водите по патот на вистината и спасението.

Драги сограѓани,
Нека благодатта на Воскреснатиот Господ се всели во Вашите домови и во Вашите срца. Нека овој Празник над празниците биде поттик за наше духовно преобразување и смирение. Славејќи го Христовото Воскресение, да се сетиме на неговите зборови:

„И ете, Јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Амин!“

Нека радоста на празниот гроб ја избрка секоја тага од Вашите лица, а светлината на Неговото лице нека го осветлува секој ваш чекор.

На многуја и блага лета!

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА! НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Со искрена почит,
Кирил Пецаков

Поврзани записи (архива)

77 години од ослободувањето на Охрид

Учениците од РЦСОО „Ванчо Питошески“ зедоа учество на предновогодишниот базар

Во понеделник ќе бидат презентирани нови детали за градењето на Али Пашината џамија