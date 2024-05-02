02/05/2024
Охрид

Велики четврток, отслужена света архиерејска Литургија во храмот Пресвета Богородица Перивлепта

Денес (02.05.2024), на Велики четврток – наутро, во храмот „Пресвета Богородица Перивлепта“ во Охрид, беше отслужена света архиерејска Литургија, на којашто чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Плаошко-струшки и Дебарско-кичевски и Администратор Австралиско-сиднејски г. Тимотеј, во сослужение на протоерејот-ставрофор Никола Христоски, еромонахот Никодим, свештеникот Васил Михајлоски и протоѓаконот Николче Ѓурѓиноски.

По завршувањето на Литургијата, Митрополитот Тимотеј се обрати кон верниците со пригодна беседа.

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WebOhrid / 02.05.2024 / Дебарско-кичевска епархија

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