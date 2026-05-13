Весна Терзиоска избрана за претседател на Црвен крст Охрид

На 12 мај 2026 година, во просториите на Црвен крст Охрид, се одржа Конститутивно-изборна седница на Собранието на Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Охрид.

На седницата беа верификувани мандатите на 21 делегат, кои активно учествуваа во работата и донесувањето одлуки согласно статутарните одредби на организацијата.

Во рамки на седницата беа спроведени избори за органите на управување. За претседател на Црвен крст на РСМ – Општинска организација Охрид беше избрана Весна Терзиоска. Покрај тоа, беа избрани потпретседател, членови на Раководниот одбор, како и претседател, потпретседател и членови на Финансиската комисија. Делегати беа назначени и за Собранието на Црвен крст на РСМ.

Со успешно реализирање на седницата, Црвен крст Охрид ја потврди својата посветеност кон хуманитарната мисија и продолжува со активностите во служба на заедницата.

Хуманоста останува заедничка вредност и водилка на организацијата.