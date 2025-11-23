Се сретнале две крави – едната од Индија, другата од Македонија.

Индиската крава (насмеана, со цветен венец): Здраво сестро, од каде си?

Македонската крава (со подочници и траги од молзење): Од Македонија, таму кај што луѓето велат „ако нема месо, нема ручек“. А ти?

Индиската крава (гордо): Од Индија, таму кај што велат „ако нема крава, нема благослов“.

Македонската крава (заинтересирано): И како живеете вие таму?

Индиската крава: Па, нè хранат со посветеност, нè молзат со љубов, нè украсуваат со цветови… и кога ќе остариме – пензија во гаушала, со неограничено пасење, духовни бонуси и утрински мантри.

Македонската крава (со кисела насмевка): Кај нас сценариото е друго: нè молзат, нè хранат… и кога ќе остариме – директно во месарница, ќе завршиме како ќебапи и плескавици.