16/10/2025
Македонија

Влажен бран од Медитеранот носи дожд и пониски температури

Под влијание на влажен бран од Медитеранот до сабота времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во текот на ноќва и утре, особено во западните делови кога се очекува локално да наврнат и над 25 l/m²дожд. Утре ќе дува умерен југоисточен ветер, особено долж Повардарието. Потоа следува претежно стабилно време со потпросечни температури за овој период од годината. Потоа следува претежно стабилно време со потпросечни температури за овој период од годината.

 

Поврзани записи (архива)

Премиерот Заев се сретна со премиерот Харадинај

Министерот Поповски на конференција во Сараево посветена на финансирањето на јавните медиумски сервиси

Сончево и постудено време, со дожд и северен ветер од понеделник