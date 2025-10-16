Влажен бран од Медитеранот носи дожд и пониски температури

Под влијание на влажен бран од Медитеранот до сабота времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во текот на ноќва и утре, особено во западните делови кога се очекува локално да наврнат и над 25 l/m²дожд. Утре ќе дува умерен југоисточен ветер, особено долж Повардарието. Потоа следува претежно стабилно време со потпросечни температури за овој период од годината. Потоа следува претежно стабилно време со потпросечни температури за овој период од годината.