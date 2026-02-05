Внимавајте на лажни SMS пораки со Safe City казни – предупредување од Стопанска банка

„Ве информираме дека дел од нашите клиенти имаат добиено сомнителни SMS, Viber и e-mail пораки со лажни известувања за наводна уплата за сообраќаен прекршок од МВР, поврзана со Safe City системот.

Овие пораки содржат линкови кои водат до лажни веб-страници што визуелно наликуваат на легитимни државни веб-сајтови, со .gov екстензија, но истите не се официјални и имаат за цел измамничко прибирање на податоци за платежни картички и други лични и финансиски информации.

Според досегашната анализа и добиените информации, ваквите пораки најчесто пристигнуваат кај корисници на iOS уреди, поради можноста за доставување на SMS пораки (iMessage) преку релативно анонимен извор, како што е e-mail адреса.

Ве повикуваме на зголемена внимателност и ве советуваме да не отворате линкови од непознати или сомнителни извори, да не внесувате податоци од вашите платежни картички и да не споделувате лични и финансиски информации.

Доколку добиете ваква порака, ве молиме веднаш да ја избришете и да не преземате никакви активности.“ – стои во соопштението од Стопанска банка АД – Скопје.