Во Аргентина мистериозен кружен остров се врти околу својата оска

Во делтата на реката Парана, северно од Буенос Аирес, се наоѓа необичен природен феномен: речиси совршено кружен остров, сместен во кружно езеро, кој се врти околу својата оска. Островот, познат како „El Ojo“ (Окото), е откриен преку сателитски снимки и предизвика интерес кај научниците и љубителите на мистерии.

Според експертите, движењето на водата под островот предизвикува негово постепено вртење. Овој редок природен процес доведува до рамномерна ерозија, што го одржува неговиот кружен облик.

Иако некои шпекулираат за паранормални појави, научните објаснувања укажуваат на природни хидродинамички сили. Островот останува ненаселен и тешко достапен, но неговата појава продолжува да инспирира истражувања и љубопитност.