Во Охрид одбележан Денот на мултикултурата: Младите испратија порака за соживот и почит

Во Регионалниот центар за средно стручно образование „Ванчо Питошески“ во Охрид денеска беше одбележан Денот на мултикултурата, настан посветен на промоција на соживотот, толеранцијата и културната разноликост.

Настанот е поддржан од Општина Охрид во рамки на Годишната програма за финансирање проекти од областа на културата за 2026 година, а во име на Општината присуствуваше претседателот на Советот, Перчо Божиновски.

Ученици од различни етнички заедници, облечени во традиционални носии, ги претставија своите култури, обичаи и јазици, испраќајќи порака за мир, почит, пријателство и меѓусебно разбирање. Тие истакнаа дека различностите треба да се негуваат, бидејќи токму тие го збогатуваат општеството и ги поврзуваат луѓето.

Во рамки на настанот беше организирана и мултикултурна трпеза со традиционални специјалитети од македонската, албанската, турската, ромската, влашката и други кујни, подготвени од учениците и професорите од угостителското училиште.

Од училиштето посочија дека младите имаат клучна улога во градењето толерантно и хумано општество, а ваквите настани придонесуваат за зачувување на традицијата, културната разноликост и соживотот.

Ова е втора година по ред како во Охрид се организира одбележување на Денот на мултикултурата.