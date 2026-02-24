Во Струга е приведен неготинец осуден на четири и пол години казна затвор за „криумчарење мигранти“

На 23.02.2026 во 13:35 часот на улицата „Маркс Енгелс“ во Струга, полициски службеници од ОВР Струга го приведоа С.Д.(33) од Неготино.

Приведувањето е извршено врз основа на судска наредба од Основен суд Неготино за доиздржување на затворска казна во траење од четири години и шест месеци за сторено кривично дело „криумчарење мигранти“.

Лицето е спроведено во Казнено – поправната установа Затвор Идризово во Скопје за доиздржување на казната.