26/01/2026
Охрид

Водата во Долно Коњско повторно безбедна за пиење

Јавното претпријатие „Водовод“ Охрид ги известува жителите дека по извршените дополнителни анализи на водата за пиење од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид, добиените резултати потврдуваат дека водата е исправна за употреба во и околу мерното место во с. Долно Коњско.

Со ова, се укинува привремената забрана за користење на водата за пиење која беше воведена на 16 јануари 2026 година, поради дефект на водоводната линија. Тогаш, ЈП „Водовод“ Охрид ја информираше јавноста дека водата не смее да се користи сè додека не се добијат резултати од повторената анализа.

Од претпријатието упатуваат благодарност до жителите за трпението и разбирањето, нагласувајќи дека безбедноста и здравјето на граѓаните остануваат приоритет.

