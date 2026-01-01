Воспоставен нормален сообраќај на патниот правец Струга – Ќафасан

Секторот за внатрешни работи ја информира јавноста дека во моментов, повторно е воспоставен нормален сообраќај на патниот правец Струга – Граничен премин „Ќафасан“.

Сообраќајот, сега е нормализиран и се одвива во двете насоки, а беше затворен и во целосен прекин, од 30.12.2025 година, поради превртена цистерна на патот.

Од тогаш, сите надлежни служби излегоа на местото на настанот и активно отпочнаа со мерки за утврдување на причините за незгодата и дислокација на превртената цистерна од коловозот.

СВР Охрид / 01.01.2026