01/01/2026
Струга

Воспоставен нормален сообраќај на патниот правец Струга – Ќафасан

Секторот за внатрешни работи ја информира јавноста дека во моментов, повторно е воспоставен нормален сообраќај на патниот правец Струга – Граничен премин „Ќафасан“.

Сообраќајот, сега е нормализиран и се одвива во двете насоки, а беше затворен и во целосен прекин, од 30.12.2025 година, поради превртена цистерна на патот.

Од тогаш, сите надлежни служби излегоа на местото на настанот и активно отпочнаа со мерки за утврдување на причините за незгодата и дислокација на превртената цистерна од коловозот.

СВР Охрид / 01.01.2026 

Поврзани записи (архива)

Возач на скутер повредил пливач и избегал

Нарушен јавен ред и мир во угостителски објект во Струга

Лидија Капушевска Дракулевска, Мустафа Спахиу и Недељко Терзиќ – добитници на наградата „Струшко слово“