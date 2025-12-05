Вредна донација за одделението за педијатрија при ЈЗУ Општа Болница Охрид

Финансиските средства собрани од хуманитарниот концерт во чест на Андреј Лаброски кој се одржа оваа година, ВИС Билјана заедно со @брајтм и Виктор донираа средства во износ од 180.000 денари на одделението за педијатрија во општа болница Охрид.

Донирани се:

Два клима уреди и сервис на еден клима уред

ЕКГ со педијатриски штипки и пумпици

Пулсоксиметар со неонатален сензор

Четири медицински креветчиња

Од средствата собрани на забавно – хуманитарен настан “На Бована Сараиште” на одделението за педијатрија донирани се: грејни тела, чаршафи, штитници за душеци и ќебиња.

„Од срце им благодариме на сите кои донираа, донираните средства директно ќе влијаат на унапредување на здравствената грижа, дијагноза и третман на најмалите пациенти.“ – информираат од ЈЗУ Општа Болница Охрид.