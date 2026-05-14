14/05/2026
Охрид

Забрана за пиење на водата од изворот во Елшани

Со решение на Агенцијата за храна и ветеринарство од 11 мај, се забранува за пиење водата од изворот во селото Елшани. Претходно преку ЈЗУ „Центар за јавно здравје – Охрид“, земена е вода за лабараториска анализа, при што е утврдено присуство на E.coli.

Согласно законските обврски се наредува МЗ од с.Елшани да постави јасно и видливо предупредување дека ВОДАТА НЕ Е ЗА ПИЕЊЕ, а во рок од 3 дена да достави писмено или електронско известување во Агенцијата за храна и ветеринарство, ПЕ Струга, за извршување на инспекциската мерка.

Поврзани записи (архива)

Пет дена до крајниот рок за аплицирање на повикот за финансиска поддршка на граѓанските организации

Лишен од слобода возач од Лескоец со измерени 1,66 промили алкохол во крвта

Пронајдена и отстранета рибарска мрежа при снимање на сцени од WebOhrid Aquatic