06/04/2026
Охрид

Забрана за пиење на водата од неколку селски водоводи

Со решение на Државен инспектор за храна, се забранува за пиење водата од локалните водоводи во селата Свиништа, Завој, Куратица, Речица, Опеница, Вапила, Косел и Ливоишта. По извршените лабараториски анализи, констатирано е отсуство на резидуален хлор, а во Свиништа, Куратица, Речица и Опеница и микробиолошка контаминација, со присуство на ешерихија коли.

Се задолжуваат месните заедници од овие села да обезбедат безбедна вода за пиење, а дотогаш водата  што се користи за пиење да се преврива 30-40 минути.

Поврзани записи (архива)

