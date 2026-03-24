24/03/2026
Охрид

Забрана за пиење вода од артерски чешми

Се известуваат граѓаните дека е забрането пиење вода од четири артерски чешми во градското подрачје. Според Агенцијата за храна и ветеринарство по извршениот инспекциски надзор, констатирана е микробиолошка контаминација, со зголемен вкупен број на колонии на 37 и 22 степени.

Посочените артерски чешми се наоѓаат на следниве локации: На пресекот на Бул. „Туристичка“ и улицата „Даме Груев“, во близина на ОУ „Григор Прличев“, во населбата Воска и чешмата до градскиот пазар.

Општина Охрид: Очајни се обидите на централната власт и смешните прес-конференции на СДСМ

Романо Проди добитник на Светската награда за хуманизам за 2019 година

При контрола на бул.„Туристичка“ приведени охриѓанец и скопјанец