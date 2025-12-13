Запленети 11 рибарски мрежи со 537 парчиња белвица кај Пештани

На 12/13.12.2025 година, при вршење на патролна служба во водите на Охридското езеро во близина на селото Пештани, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор „Охридско езеро“, пронајдоа и одзедоа единаесет рибарски мрежи со должина од околу 550 метри со улов од 537 парчиња риба охридска белвица со вкупна тежина од 55.7 килограми.

Од 01.12.2025 година до 28.02.2026 година, на сила е Забраната за риболов, поради период за природен мрест на рибите и се однесува за сите риболовни зони во Охридското езеро поради што, контролните активности по Охридското езеро се интензивирани.

Се преземаат мерки за утврдување на сопственоста на мрежите по што, ќе биде поднесена соодветна пријава.