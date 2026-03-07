Запленети 150 илјади фунти на скопскиот аеродром

Царинските службеници на Меѓународниот аеродром Скопје, при контрола на патник, странски државјанин, кој патувал кон Лондон, открија 150 илјади британски фунти кои не биле пријавени согласно законските обврски.

Согласно Законот за девизно работење, на патникот му биле вратени девизи во противвредност од 10 илјади евра, додека преостанатите 141.315 британски фунти се привремено задржани.

Против него е поднесена соодветна прекршочна пријава.

Царинската управа континуирано спроведува активности насочени кон откривање и спречување на нелегалниот прекуграничен пренос на готовина, со што директно придонесува во борбата против финансискиот криминал.