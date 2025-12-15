Запленети 300 теписони и стази без документација, лишено од слобода едно лице

Денес (15.12.2025) полициски службеници од Мобилната единица за компезаторни мерки при Одделот за гранични работи и миграции на подрачје на СВР Охрид, поточно кај Подмоље го лишија од слобода А.Ј (52) од Скопје.

Имено, откако било сопрено товарно возило “Форд Транзит” со скопски регистарски ознаки, управувано од А.Ј., при преглед на возилото во товарниот дел пронајдени се 300 теписони и стази, без соодветна документација.

Лицето е лишено од слобода, а возилото и стоката се одземени.

По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.