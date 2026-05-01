Започна изградбата на современа катна гаража во Охрид

Денес во Охрид свечено беше означен почетокот на изградбата на современа катна гаража во централното градско подрачје, на локацијата на поранешниот паркинг на Градскиот пазар.

‎На настанот присуствуваа градоначалникот Кирил Пецаков, претседателот на Владата Христијан Мицкоски, потпретседателoт на Владата, Александар Николоски, пратеници, претставници на институции и јавни претпријатија.

‎Станува збор за капитален инфраструктурен проект со вкупна вредност 106.563.435,28 денари со вклучен ДДВ. Според проектната документација, објектот ќе содржи приземје, пет ката и тераса, а ќе обезбеди капацитет од над 200 паркинг места.

‎Овој значаен проект е резултат на успешната апликација на Општина Охрид на вториот Јавен повик за финансирање на инфраструктурни проекти, објавен од Министерството за локална самоуправа, што претставува уште една потврда за добрата соработка меѓу локалната и централната власт.

‎Градоначалникот Пецаков истакна дека изградбата на катната гаража е од исклучително значење за градот.

„Со реализацијата на овој проект започнуваме со решавање на долгогодишниот проблем со паркирањето и сообраќајниот метеж, особено во туристичките месеци. Ова е инвестиција која ќе донесе подобра организација на сообраќајот и поголема функционалност на централното градско подрачје“, истакна Пецаков.

‎Премиерот Мицкоски ја нагласи важноста на поддршката од централната власт за вакви проекти, потенцирајќи дека инвестициите во локалната инфраструктура се клучни за рамномерен развој и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.

‎Во рамки на денешната посета, делегацијата изврши и обиколка на пумпната станица „Метропол“, каде што е реализиран значаен проект за модернизација на водоснабдителниот систем. Со замената на застарената опрема со нови, енергетски ефикасни и автоматизирани пумпи, обезбедено е сигурно и континуирано снабдување со вода за граѓаните на Охрид и околните населени места. Дополнително, со оваа инвестиција се постигнува и значително намалување на трошоците за електрична енергија, што придонесува за зголемена ефикасност и стабилност на јавното претпријатие „Водовод“.

‎Исто така, владината делегација изврши и увид на градежните работи за реконструкција на плоштадот „Чинар“, кој се реализира со средства од Буџетот на Општина Охрид.