Денеска започна проектот „Цветни балкони – Цветен Охрид“ што Општина Охрид традиционално го реализира по повод 5 – ти Јуни – Светскиот ден на животната средина.

Во рамките на проектот ќе се поделат 400 жардиниери со саксиско цвеќе на жителите кои живеат на следните улици:

ул.„Прилепска“,

ул.„Винковачка“,

ул.„Будва“,

ул. „Радојца Новичиќ“,

ул.„Кленоец“

Заинтересираните граѓани од гореспопменатите улици, цвеќето може да го подигнуваат денес и утре во расадникот на ЈП „Охридски Комуналец“ во период од 9 до 13 часот. За таа цел тие со себе треба да носат копија од лични документи (лична карта или пасош) за идентификација од кои ќе биде видлива адресата на живеење. Акцијата завршува утре.