04/06/2026
Охрид

Започна проектот „Цветни балкони – Цветен Охрид“

Денеска започна проектот „Цветни балкони – Цветен Охрид“ што Општина Охрид традиционално  го реализира по повод  5 – ти Јуни – Светскиот ден на животната средина.

Во рамките на  проектот  ќе се поделат 400 жардиниери со саксиско цвеќе на жителите кои живеат на следните улици:

  • ул.„Прилепска“,
  • ул.„Винковачка“,
  • ул.„Будва“,
  • ул. „Радојца Новичиќ“,
  • ул.„Кленоец“

Заинтересираните граѓани од гореспопменатите улици, цвеќето може да го подигнуваат денес и утре во расадникот на ЈП „Охридски Комуналец“   во период  од 9 до 13 часот. За таа цел   тие со себе треба  да носат копија од лични документи (лична карта или пасош) за идентификација од кои ќе биде видлива адресата на живеење. Акцијата завршува утре.

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