Започна серијата од едукативни настани за ученици на Белчишко Блато – идното заштитено подрачје

Денес здружението ЕКОТУРИЗАМ 2016, Охрид со учениците од прво до деветто одделение од Општинското основно училиште „Дебрца“ и со поддршка од Општина Дебрца, организираше едукативен настан посветен на запознавање на биолошката разновидност на Белчишко Блато.

Учениците имаа можност да се запознаат со дел од богатото био-разнообразие на блатото, да идентификуваат растенија и животни, а во вториот дел од настанот го посетија и Музејот на Белчишко Блато во с. Белчишта. Ден исполнет со нови знаења, дружење и љубов кон природата!

Настанот се реализира во рамките на проектот „Регионално партнерство за подобро спроведување на зелена агенда на локално ниво“, кој се спроведува од Центар за климатски промени во соработка со партнерите: Еко зелено движење, Геосфера, Екотуризам – 2016 Охрид, Креактив, Фондација за локален развој и развој на информатички технологии, Национален ромски центар и Еко екшон, со финансиска поддршка од Швајцарската Амбасада преку програмата Цивика Мобилитас.