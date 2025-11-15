Започна законската обврска за зимска опрема во возилата

Од денес, 15 ноември стапува на сила обврската за задолжително користење на зимска опрема за возилата, која ќе трае до 15 март следната година. За да се избегнат сообраќајни казни и прекршоци, потребно е да го усогласите вашето возило со пропишаните барања:

Возила до 3.500 кг : потребни се зимски гуми на сите тркала со длабочина на шарата од минимум 4 мм, или летни гуми со истата длабочина, со задолжително носење синџири за снег.

Возила со погон на сите тркала (4х4) : зимски гуми со длабочина од најмалку 6 мм, или летни гуми со минимум 4 мм длабочина и синџири за снег.

Возила над 3.500 кг: зимски гуми со длабочина од 6 мм на погонските тркала, или летни гуми со минимум 4 мм, со задолжителни синџири за снег.

Покрај ова, автобусите и товарните возила мора да носат прирачен алат како лопата, ако не можат да користат синџири за снег.