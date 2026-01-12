Започнаа зимските уписи во Бреинобреин – Црвен крст Охрид

Центарот за развивање на животни вештини БРЕИНОБРЕИН-Црвен крст Охрид започнува со зимските уписи на нови деца од 4-14 годишна возраст, заинтересирани да ја следат интернационалната Бреинобреин едукативна програма преку која ќе имаат можност да ги стекнуваат, развиваат и потврдуваат своите способности: концентрација, меморија, нумерички и вербални вештини, способности за учење, креативност и имагинација, лидерство, самодоверба, визуелизација, решавање на проблеми.

„Ги покануваме родителите со своите деца, да се уверат во уникатните, проверени и ефикасни техники и вештини имплементирани од високо професионални тренери со искуство во работа со деца и обучени според меѓународните стандарди на оваа програма, кои ќе помогнат децата да достигнат развој и целосно искористување на мозочниот потенцијал и да бидат способни да ги користат двете хемисфери на мозокот, подеднакво и ефикасно.

Сите заинтересирани можат да се информираат и пријават на телефоните 046 261909 или 078 227433, на е-маил: ohrid@redcross.org.mk , или во просториите на Црвен крст Охрид, започнувајќи од денес 12.01.2026 г., секој работен ден од 8-16 ч. заклучно со 10.02.2026 г. За сите новозапишани ученици во овој циклус од Бреинобреин програмата, Центарот Бреинобреин–Црвен крст Охрид овозможува 50% попуст за првиот месец од програмата.“ – информираат од Бреинобреин – Црвен крст Охрид.

Детални информации за оваа програма, заинтересираните ќе можат да добијат на отворениот ден за БОБ програмата кој ќе се реализира на 31.01.2026 г. (сабота) од 09:00-11:00 ч. во просториите на Црвен крст Охрид.

Центарот Бреинобреин-Црвен крст Охрид е првиот франшизен центар на Балканот кој Бреинобреин програмата ја имплементира од 2010 година. За успешноста на нашиот БОБ-Црвен крст Охрид центар говорат бројните трофеи и медаљи на учениците и тренерите, освоени на осумте државни натпревари одржани во Скопје, како и на меѓународните натпревари во Загреб-Хрватска, Белград-Србија и во Дубаи-Обединети Арапски Емирати.