Започнува летото: Денес е најдолгиот ден во годината

Денес, на 21 јуни, во 10 часот и 24 минути по средноевропско време, календарски започнува летото на северната Земјина хемисфера. Летото ќе трае 93 дена, 15 часа и 37 минути, а ќе заврши на 23 септември со почетокот на есента.

На првиот ден од летото денот е најдолг во годината, а ноќта најкратка. Овој астрономски настан е познат како летна долгоденица и означува период со најмногу сончеви часови.

Почетокот на летото традиционално се одбележува во многу земји низ светот со различни културни настани, фестивали и прослави посветени на најтоплиот период од годината.