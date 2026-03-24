24/03/2026
Охрид

Започнува реконструкцијата на улицата „Партизанска“ кај Охридати

Денеска започнаа градежните активности за реконструкција на линиски инфраструктурен објект  на дел од улица „Партизанска“ во населба Охридати.

Надлежните општински служби упатуваат апел до  жителите од овој дел на градот да бидат повнимателни при сообраќање или движење во оваа патна и пешачка зона. Автомобилите уредно да се паркираат само на приватен простор  надвор од јавната површина што треба  да се реконструира.

Изведувач на активностите е  ИНТ „Глобл Инженеринг“ од Битола.

8 години WebOhrid

Предавање на тема „Организирани против криминалот“

Спуштени завесите на деветтото издание од „Вдиши театар“