Завршено асфалтирањето на делницата Ботун – Брежани до селото Долно Средорече

Општина Дебрца денеска заврши со асфалтирањето на делницата од регионалниот пат Ботун – Брежани (R29273) до селото Долно Средорече. Новоизградената патна инфраструктура е во должина од 630 метри.

Според информациите од градоначалникот Златко Сиљаноски, проектот е финансиран од основниот буџет на Општината, во износ од 3.957.673 денари.

„Со оваа инвестиција обезбедуваме подобри услови за движење и побезбедна инфраструктура за жителите. Продолжуваме со континуирани активности во сите населени места,“ – изјави Сиљаноски.

Ова е дел од пошироката стратегија на Општина Дебрца за подобрување на локалната патна мрежа и олеснување на секојдневното функционирање на жителите.