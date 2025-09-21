Заврши VIII Меѓународна колонија во Трпејца
По петдневна активна работа во Трпејца, денеска беше заокружено осмото издание на Меѓународната уметничка колонија ТРПЕЈЦА 2025 во организација на Здружението „За Трпејца со љубов“ а под покровителство на Општина Охрид.
Годинава заедно во преубавиот природен амбиент околу Подрачното ООУ „Наум Охридски“ твореа уметниците: Мелани Димитровска, Розе Мартиноска, гостите од Германија Сајмон Рехрауер, Паула Ројс, Наташа Попоска – Карче и Ѓоко Симјаноски.
Еден ден уметниците поминаа во друштво со децата од Трпејца на кои им ги открија основните техники во сликањето и им помогнаа да ги создадат првите дела.
Одржувањето на колонијата беше помогнато и од донаторите „Жито леб“ – Охрид , МИСА маркети и рестораните „Сирена“, „Рибар“ и „Уно “ од Трпејца.